Дональд Трамп заявил об ужесточении санкций в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге, что поручил министру финансов ужесточить санкции в отношении Ирана, передает RFI.

Причиной стала атака на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, произошедшая 14 сентября. Госсекретарь США Майк Помпео обвиняет в военном нападении Тегеран. В Иране обвинения отвергают.

РБК сообщал о том, что сенатор Линдси Грэм предлагает нанести ответный удар по нефтеперерабатывающим объектам в Иране.

Тегеран предупредил Штаты о том, что в случае «ответной атаки» на иранские объекты, под угрозой могут оказаться американские базы в Катаре и ОАЭ, пишет RFI.

Днем в среду президент Ирана заявил, что Тегеран объединится с Москвой, Багдадом и Анкарой для использования альтернативных платежей в национальных валютах, чтобы избежать зависимости от доллара.