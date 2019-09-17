Специалисты ООН насчитали 3300 мирных жителей среди жертв конфликта в Донбассе

Эксперты мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине насчитали более 3300 погибших в Донбассе мирных жителей.

Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер, передает «Интерфакс».

«Сегодня число жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц», – сказала Богнер. Она выразила надежду на то, что тенденция к снижению этого показателя сохранится.

Представитель ООН отметила, что в связи с конфликтом в регионе с 16 мая по 15 августа погибли четыре мужчины и четыре женщины. Ранения получили 60 человек, среди которых девять детей.

По словам Богнер, в Донбассе отмечается значительное сокращение числа жертв среди мирного населения после вступления в силу 21 июля режима прекращения огня.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться от России обмена пленными по формуле «всех на всех» и полного разведения войск на линии соприкосновения.