Полиция в Кемерово закрыла дело о сравнении "Единой России" с крысиной чумой

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о прекращении уголовного дела о неуважении к власти за сравнение партии «Единая Россия» с крысиной чумой, передает телеканал «Дождь».

Дело было возбуждено в отношении жителя Кемерово Ильи Путевского, который ранее уже получил обвинительное решение суда по упомянутой статье.

В первый раз Путевский был оштрафован на 30 тысяч рублей за репост ролика о разгоне митинга «Он вам не царь» с оскорбительным комментарием в отношении Владимира Путина.

Во второй раз его собирались судить за пост с фразами «Партия „Единая Россия“ является техногенной конченой крысиной чумой» и «Путинская система — это организованная преступная группировка! Путин не президент!»: теперь кемеровцу грозил штраф до 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В постановлении отдела полиции говорится, что дело прекращено из-за отсутствия состава правонарушения.