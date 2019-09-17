13 мирных жителей пострадали при перестрелке между военными Киргизии и Таджикистана

На границе между Киргизией и Таджикистаном 16 сентября произошла перестрелка между военными двух государств, сообщает «Радио Свобода».

Пострадали 13 мирных жителей, включая ребенка. 12 военнослужащих ранено, а четверо погибли. Трое из погибших — таджикские пограничники, один — киргизский.

Первыми открыли огонь военные Таджикистана. Причиной конфликта стало начало строительства на спорной территории.

Отмечается, что на границе между Киргизией и Таджикистаном согласованы между странами только 519 километров из 970. На остальных территориях периодически возникают конфликты между жителями за доступ к пастбищам, землям и воде.