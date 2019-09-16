Зеленский рассчитывает на обмен пленными по формуле "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи «нормандской четверки».

В выполнении своей «миссии» как президента Украины он рассчитывает на поддержку западных стран и дальнейшее санкционное давление с их стороны на Россию. Об этом украинский лидер заявил на встрече с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, передает ТАСС.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», – сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что на саммите «нормандской четвёрки» планирует «не поднимать, а окончательно решить» обмен пленными по схеме «всех на всех», а также договориться о разведении войск на линии соприкосновения. «Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, то мы должны понимать, что четкие сроки выборов будут после вывода оттуда всех войск», – подчеркнул он.

Напомним, встреча «нормандской четвёрки» была запланирована на 16 сентября. Ее отменили после того, как стало известно, что представитель России не приедет в указанный день. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, встреча может пройти в октябре. Он заявил, что Москва готова к ней, однако требует выполнения ряда условий. В частности, Россия настаивает на необходимости письменно зафиксировать так называемую «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов. По мнению экс-президента Украины Леонида Кучмы, Владимир Зеленский не согласится на условия России.