Крым может получить второе официальное название в РФ

Власти Крыма поддержали идею о присвоении региону второго официального названия.

Как пишет «Российская газета», вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов дал положительную оценку идее присвоить полуострову второе официальное название, переименовав его в Республику Крым – Тавриду.

Ранее с инициативой о преименовании региона выступила греческая диаспора.

«Мне кажется очень значимой инициатива греков Тавриды использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся еще добавление историческое, которое бы звучало так: Республика Крым – Таврида», – заявил Мурадов во время своего выступления на симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

По словам чиновника, если общественность поддержит это предложение, оно вскоре может быть рассмотрено на уровне «конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти». В качестве позитивного примера Георгий Мурадов привел несколько субъектов, которые используют двойное наименование с исторической отсылкой. В частности, к ним относятся Якутия – Саха и Северная Осетия – Алания.

Зампред Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская также поддержала идею о втором названии полуострова. «Какое бы название, второе или третье, Крым ни носил, он остается Крымом. А исторические названия – это, конечно, очень важно: нужно понимать и знать, что были корни, была история, которую нужно ценить, знать и беречь», – заявила она в интервью telegram-каналу «Подъем». Поклонская подчеркнула, что выступает за то, чтобы «Крым не переименовывать, а добавлять».