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15 сентября, воскресенье

[16:32]В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ и водяные пушки
[16:03]Эксперты прогнозируют подорожания на нефтерынке из-за атаки на Саудовскую Аравию
[15:23]В Хабаровске контрактника оштрафовали за муляж бомбы перед военной частью
[14:19]Российские военные взяли под сопровождение американский корабль в Черном море
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[13:38]В колонии Кургана насильственной смертью погиб мужчина, убивший свою дочь
[13:22]СМИ: Борис Джонсон планирует нарушить запрет на жесткий "брекзит"
[12:28]В Южно-Сахалинске мужчина убил молодого человека после замечания о курении
[11:23]Медкомиссия отстранила от полетов самого опытного российского космонавта
[11:01]В Челябинской области от газов гниющего картофеля погибли четыре человека
[10:47]Поиски пропавшего в Якутии вертолета осложнены погодными условиями
[10:14]СК займется нелегальными центрами реабилитации наркозависимых по всей стране

14 сентября, суббота

[16:25]У Нёноксы началась эвакуация пострадавших в ЧП на военной базе объектов
[15:58]В Москве из-за футболки с именем Жукова задержан бывший фигурант дела "27 июля"
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[14:56]Эдвард Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
[14:29]Жертвами ДТП под Ярославлем стали семь человек
[14:03]Морские фермеры пожаловались на "репрессии" со стороны Росприроднадзора в Крыму
[12:51]Леонид Кучма опасается давления Германии и Франции на Владимира Зеленского
[11:52]Беспилотники атаковали крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии
[10:53]Жителей столичного региона предупредили о сильном порывистом ветре
[10:24]На устройства для курения могут ввести акциз в размере 50 рублей уже в 2020 году

13 сентября, пятница

[18:16]В Туле депутата оштрафовали на 200 тысяч рублей за трансляцию голодовки
[18:09]Выход новой "антироссийской" части Call of Duty на Playstation отменен в РФ
[18:08]Набиуллина согласилась с Кудриным в вопросе распределения сверхдоходов от нефти
[18:05]Собчак и Богомолов покинули ЗАГС на катафалке и отмечают свадьбу в Музее Москвы
[17:53]Посетитель центра Помпиду в Париже напал на картину Даниеля Бюрена
[17:52]Дмитрий Песков обратил внимание на идею Грефа о сокращении числа полицейских
[17:52]Во время похорон бывшего президента Зимбабве возникла давка
[17:50]В Москве планируют провести шествие памяти жертв государственного террора
[17:49]Компания, чей сервис хотел заблокировать РКН, заявила о готовности сотрудничать
[17:48]В Госдуме раскритиковали предложение ФАС о возврате рекламы пива и вина
[17:45]На прокурора из Башкирии завели уголовное дело за незаконную прослушку чужой жены
[16:01]В Москве задержали похитившего брендовую одежду на два миллиона рублей
[16:00]За день на Алтае произошло три подземных толчка
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В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ и водяные пушки

Политика
16:32, 15 сентября 2019

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки в отношении демонстрантов на очередной акции протестов в Гонконге, сообщает «Би-би-си».

Во время митинга граждане требовали расследования действий полиции при разгоне протестующих. Акции протеста продолжаются в Гонконге уже на протяжении 13 недель. Изначально они были посвящены закону об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Под гражданским натиском власти сначала перенесли принятие этого закона, а в сентябре вовсе отказались от него.

В этот раз демонстранты собрались около здания базы китайской армии в Гонконге и у консульства Великобритании, где требовали у Лондона повлиять на политические решения китайского правительства.

Уточняется, что в жестком противостоянии некоторые митингующие бросали в полицейских кирпичи.

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