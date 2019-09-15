В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ и водяные пушки

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки в отношении демонстрантов на очередной акции протестов в Гонконге, сообщает «Би-би-си».

Во время митинга граждане требовали расследования действий полиции при разгоне протестующих. Акции протеста продолжаются в Гонконге уже на протяжении 13 недель. Изначально они были посвящены закону об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Под гражданским натиском власти сначала перенесли принятие этого закона, а в сентябре вовсе отказались от него.

В этот раз демонстранты собрались около здания базы китайской армии в Гонконге и у консульства Великобритании, где требовали у Лондона повлиять на политические решения китайского правительства.

Уточняется, что в жестком противостоянии некоторые митингующие бросали в полицейских кирпичи.