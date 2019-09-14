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Леонид Кучма опасается давления Германии и Франции на Владимира Зеленского

Политика
12:51, 14 сентября 2019

Бывший президент Украины Леонид Кучма сомневается в готовности Владимира Зеленского выполнять условия России по Донбассу.

По мнению Кучмы, нынешний украинский лидер не пойдет на предоставление Донбассу особого статуса с проведением выборов на оккупированной части региона, передает «Интерфакс-Украина». «Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию — простите, это не путь для Украины», — заявил Кучма на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Однако он предположил, что на встрече «нормандской четвёрки» на Зеленского будут оказывать давление президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, которые будут убеждать его пойти на уступки Москве.

На 16 сентября была запланирована встреча «нормандской четверки», однако представитель России сообщил, что не сможет приехать. Встреча была перенесена на неопределенное время, пишет интернет-издание СТРАНА.ua.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, саммит может пройти в октябре, передает ТАСС. Он отметил, что Москва готова к проведению саммита, но требует выполнение ряда условий со стороны Киева. В частности, Ушаков указал на необходимость письменно зафиксировать так называемую «формулу Штайнмайера», согласно которой закон об особом статусе Донбасса вступит в силу на временной основе в день выборов и на постоянной — после выборов.

Теги: Украина, ДНР ЛНР

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