Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового обмена с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над новыми списками для очередного обмена пленными с Россией.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, моряков. Откровенно скажу, что мы готовим другие списки и ожидаем следующего этапа обмена», – сказал Зеленский на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Напомним, Россия и Украина 7 сентября обменялись пленными по схеме «35 на 35». Среди освобожденных с российской стороны были режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, а также 24 украинских моряка. В Россию были переданы, в частности, журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении MH17 Владимир Цемах.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 10 сентября сообщила, что следующий обмен заключенными между Москвой и Киевом может состояться до конца 2019 года; в Кремле между тем отметили, что говорить о каких-либо сроках пока рано.