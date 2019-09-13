Набиуллина согласилась с Кудриным в вопросе распределения сверхдоходов от нефти

Выступая на Международном банковском форуме в Сочи, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина допустила возможность реформирования распределения сверхдоходов от нефти.

Правительство не пошло на такой шаг в прошлом году, когда за него выступал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, вместо этого тогда на 2% подняли НДС, однако, как утверждает Набиуллина, Фонд национального благосостояния (ФНБ) «накопил определенную подушку» и сейчас вполне возможно повышение отсечки по нефти для бюджетного правила.

Это значит, что откладывать будут больше средств, поступающих от нефтяных доходов.

«Первое наше пожелание правительству — чтобы любые решения по трате ФНБ не увеличивали и не восстанавливали эту зависимость [рубля от нефти]. Это очень важно для сохранения того, что мы создавали много лет», — цитирует Набиуллину РБК.

Против такой политики активно выступает министр финансов Антон Силуанов, который 12 сентября, по сообщению «Интерфакс», заявил, что не готов обсуждать идею отложить расходования средств ФНБ. Сейчас в Бюджетном кодексе установлена планка в 7% ВВП, которых должны достигнуть запасы ФНБ, прежде чем его можно будет тратить. Силуанов напомнил, что она должна быть преодолена в 2020 году. «В следующем году мы начнем использовать ту кубышку, которую раньше накопили», — заявил Силуанов.