Совет Федерации обвинил Google, Facebook и Навального в агитации в день тишины

В ходе заключительного заседания рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России депутаты обвинили Google и Facebook в распространении политической агитации в день тишины, а оппозиционного политика Алексея Навального в незаконной агитации.

Заседание было посвящено обсуждению нарушений во время дня тишины и в день выборов 8 сентября. На нем заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ряд рекламных инструментов компаний Google и Facebook были использованы для распространения политического материала.

Google сенаторы обвинили в политической рекламе оппозиции, возникающей в поисковой выдаче, сообщает «КоммерсантЪ», а Facebook за неправомерную агитацию.

Кроме Google и Facebook комиссия также отметила Алексея Навального, в офисах которого сегодня проходили обыски и блокировки счетов его сотрудников и который, по словам сенатора Андрея Климкина, «каждые полчаса говорил [по Euronews], что нельзя голосовать за кандидатов от "Единой России"».

В комиссии также выразили надежду, что озвученные ею факты послужат основанием для прокурорской проверки.

По закону агитация в день тишины наказывается штрафом до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц до 5 тысяч рублей, а для юридических до 100 тысяч рублей.