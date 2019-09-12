Со счетов сотрудников штабов Навального начали списывать по 75 млн рублей

В СМИ поступает информация о блокировке счетов сотрудников штабов оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране.

«Блокируют личные счета у сотрудников наших штабов... Все как обычно: на всех счетах –75 миллионов», — пишет в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

При этом, судя по многочисленной информации в СМИ и соцсетях, блокируют как личные, так и зарплатные счета сотрудников штаба.

«Около 150 человек — сотрудников нашей региональной структуры — сегодня лишены телефонов, компьютеров, банковских карт, и их счета заблокированы. При этом их статус — свидетели по выдуманному уголовному делу», — цитирует Леонида Волкова TJ.

Ранее Sobesednik.ru уже сообщал об обысках, которые сегодня утром проходили в штабах Навального по всей стране. Судя по сообщениям в соцсетях, также с обысками приходили и к другим оппозиционерам, не связанным с Навальным. Об одном из таких случаев написал у себя в Twitter политик Лев Шлосберг: по его данным, с обыском пришли к победителю выборов в Псковскую городскую Думу Николаю Кузьмину.

Блокировки счетов происходят, как заявил Алексей Навальный на своем сайте, на основании дела об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией», которое было заведено в начале августа. Сперва утверждалась, что сумма, которую якобы отмыли в штабе Навального, составляет 1 миллиард рублей, позже её снизили до 75 миллионов рублей.