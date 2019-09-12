Россия направила в Интерпол запрос о местонахождении Олега Смоленкова

Москва обратилась в Интерпол по информации СМИ об Олеге Смоленкове, который числится в России пропавшим без вести.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту, насколько мы знаем, в России сразу же было возбуждено уголовное дело», – сказала Захарова. Она пояснила, что пропавший два года назад Смоленков стал объектом внимания мировой прессы, в связи с чем важно тщательно изучить и еще раз проверить публикуемые материалы «в рамках соответствующих процедур».

Между тем банк данных международного розыска на сайте Интерпола не содержит ордера на Олега Смоленкова, отмечает «Интерфакс».

О том, что США в 2017 году якобы срочно эвакуировали из России ценного информатора, сообщил 9 сентября телеканал CNN. Российские СМИ предположили, что речь идет об экс-сотруднике управления делами президента Олеге Смоленкове, который внезапно покинул Россию именно в указанное время. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил информацию о работе Смоленкова в администрации президента, однако заявил, что тот не имел доступа к секретной информации.



