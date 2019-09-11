Встречные требования. Силовики объяснили, чего хотят от журналистов на митингах

Инструкции о том, как журналистам работать на митингах, составлялись уже не раз. Одно время МВД даже проводило для нас специальные мероприятия, на которых рассказывали, как себя вести на акциях протеста.

В той памятке, что выложена сейчас на сайте Союза журналистов России — от 02.08.2019, то есть, свежайшей, — написано много смешных и умилительных вещей. Например, там говорится, что государство «гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг (ст. 49 Закона о СМИ)». Что «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 144 УК РФ)».

Еще нам рекомендуют «заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции» и «иметь на своей одежде отличительные знаки», однако даже «несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав и не освобождает его от профессиональных обязанностей».

как на самом деле:

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Видимо, за последние месяц с небольшим эти рекомендации успели устареть настолько, что вчера в президентском Совете по правам человека обсуждался новый проект памятки журналиста, работающего на митинге. Предполагалось, что вместе с правозащитниками будут совещаться представители Росгвардии и МВД России, однако накануне они сообщили, что очень сильно заняты и не придут.

Силовики оставили Совету лишь свои письменные рекомендации. Из рассмотренных радикальных новшеств: к обязательному соблюдению требований сотрудников полиции добавилось аналогичное соблюдение требований росгвардейцев. То, что эти ребята особо ничего не требуют, а сразу в лучшем случае в автозак, никого не смутило.

Еще, возможно, скоро желтый жилет с надписью «Пресса» станет не рекомендацией, а обязанностью. Ок — будет еще чуть-чуть более «как в Париже».

Также обязательства журналистов дополнятся требованием соблюдать конфиденциальность силовиков. Что, простите, и так делается помимо нашей воли: под балаклавой и без нагрудного знака опознать «космонавта» весьма проблематично.

А МВД просто предложило напомнить сотрудникам прессы о «соблюдении этических принципов».

В свою очередь, предлагаем вашим сотрудникам соблюдать хотя бы элементарные пункты закона «О полиции». Для начала — научить их представляться, объяснять причину задержания и не прятать нагрудные жетоны. У нас пока все. Ждем новой готовой памятки.