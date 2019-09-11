Нормативные акты СССР прекратят действовать к 2020 году по поручению Медведева

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Об этом глава российского правительства рассказал в прямом эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» в среду, 11 сентября. В 2017 году часть этих документов была признана утратившими силу и не действующими. Предполагается, что данные нормативные акты были приняты в 1929–1989 годах и к настоящему моменту потеряли свою актуальность.

По данным телеканала 360, в число прекращающих действовать актов Советского Союза входят, в частности, постановления о семичасовом рабочем дне; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках.

В свою очередь, к утратившим силу актам РСФСР относятся документы об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением; о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ и другие.

Отмечается, что поручение премьер-министра должно быть реализовано до конца текущего года.