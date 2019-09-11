Коллеги "шпиона ЦРУ" в аппарате Ушакова сообщили о его чрезмерном любопытстве

Близкий к спецслужбам источник «Ведомостей» заявил, что предполагаемый шпион США имел доступ к «чувствительной» информации.

Напомним, накануне, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что США якобы в 2017 году в срочном порядке эвакуировали из России ценного информатора, который был источником наивысшего уровня, работавшим в правительстве РФ. Российские СМИ, в свою очередь, предположили, что речь идет об экс-сотруднике управления делами президента Олеге Смоленкове, который внезапно покинул Россию именно в указанное время. Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил информацию о работе Смоленкова в администрации президента, однако заявил, что тот не имел доступа к секретной информации.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским спецслужбам, в последние пять лет до своего отъезда из России Олег Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. По словам собеседника газеты, эта должность действительно не давала Смоленкову доступ к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами он мог узнавать «чувствительную» информацию, интересную спецслужбам США.

При этом сами коллеги предполагаемого шпиона ЦРУ замечали за ним проявление «чрезмерного любопытства», которое не было похоже на простой интерес, но поскольку они знали Смоленкова не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

Информации о вмешательстве России в выборы в США, о чем сообщала ранее The New York Times, у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит «то, что они так жаждут услышать», считает один из источников «Ведомостей».