В центре внимания
Не все афганцы вернулись. А некоторые и не уходили... // фото: Global Look Press
Почему "ветеранов Афгана" на улицах всё больше – и настоящие ли они
"Газпром" для государства зарабатывает меньше, чем для подрядчиков
"Список 35": что известно о внутренней полицейской базе протестующих

Новости дня

11 сентября, среда

[11:13]Пассажиров московского метро предупредили о сбое в системе оплаты проезда
[11:13]Более 400 млрд бюджета РФ за 2018 год израсходованы с нарушениями
[11:00]Судья признала "несостоятельным" обвинение по делу "Седьмой студии"
[10:36]"Ъ": Киев приостановил процесс расторжения договоров с Москвой при Зеленском
[10:19]Коллеги "шпиона ЦРУ" в аппарате Ушакова сообщили о его чрезмерном любопытстве
[09:47]Солнечную погоду, +24 градуса и высокое давление обещают москвичам 11 сентября

10 сентября, вторник

[18:24]Детский омбудсмен считает, что амнистия для несовершеннолетних полезней колонии
[18:06]МИД РФ предостерег европейские страны от размещения американских ракет
[18:03]Власти Москвы и "Яндекс" планируют запустить беспилотный трамвай
[18:02]Путин поторопил "Сбербанк" с адаптацией их технологий для нужд государства
[17:42]Финляндию попросили усовершенствовать борьбу с дискриминацией русских в стране
[17:34]В Кирове судят гематолога за смерть российского пациента в Израиле
[17:31]Наталья Поклонская перешла в международный комитет Госдумы
[17:08]Депутат от "Единой России" избил подростка до сотрясения за поврежденную плитку
[17:05]В Ижевске умер пенсионер, совершивший самоподжог у здания госсовета Удмуртии
[17:02]Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка из бедного региона
[16:56]Олег Сенцов заявил о намерении бороться за освобождение российских "узников Кремля"
[16:00]Азербайджанского оппозиционера Эльвина Исаева не будут выдворять из России
[15:59]В ГД проверят слова Жириновского о работе Навального и Соболь на Запад
[15:57]На акции протеста в Улан‑Удэ начались столкновения с полицией и задержания
[15:42]Синдеева заявила, что следователи интересовались у нее финансированием "Дождя"
[15:25]Уральский преподаватель потерял работу после публикации в блоге Навального
[15:18]Женщин начнут обучать профессии машиниста московского метро с весны 2020 года
[15:05]Футбольные ворота насмерть придавили подростка в Свердловской области
[15:00]В Южно-Сахалинске офицер ГИБДД погиб, выпав из окна четвертого этажа
[14:48]После "пьяного" концерта Билана в Самаре призвали изменить контракты с певцами
[14:46]Анна Михалкова получила звание заслуженной артистки России
[14:42]В Кремле назвали публикации о вывезенном из РФ агенте США "криминальным чтивом"
[14:41]Астрономы анонсировали в 2020 году первое видео черной дыры
[14:00]Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман призвал обнулить итоги электронных выборов
[13:54]Россия и Украина могут вновь обменяться заключенными до конца года
[13:53]Во время отпуска отдыхают только 22% россиян
[13:52]В кабмине не поддержали законопроект о либерализации антинаркотической статьи
[13:49]Дарью Полюдову арестовали в Томске на десять суток
[13:48]В Оренбуржье найдена мертвой женщина, подозреваемая в убийстве дочери
[13:41]17-летний подросток, пропавший без вести в Башкирии, погиб вследствие ДТП
[13:40]В Сургуте подросток угрожал родителям оружием из-за нежелания идти в школу
[13:40]Четверо погибли при лобовом столкновении "ГАЗели" и Mazda в Курганской области
[13:30]Япония может слить более 1 млн тонн радиоактивной воды с "Фукусимы-1" в океан
[12:23]Москвич заявил в полицию об объявлении о продаже ребенка в WhatsApp


Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
Почему задерживается денежный перевод?
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фотов статье: Global Look Press; depositphotos
Арбузный призыв: выбираем большую ягоду с умом и пользой
Фото: Global Look Press
Доктор на замену. Можно ли самому выбрать поликлинику или сменить врача
Дмитрий Быков // фото: архив редакции
Касания, кусания и резьба по живому: Дмитрий Быков о книгах сентября
Фото: Global Look Press
Народная молва в Сети: самые горячие темы интернет-форумов глубинки
Фото: Global Look Press
Пять стереотипов, которые мешают разбогатеть
// фото: Liz Gregg / moodboard / Global Look Press
Пять спектаклей сентября в московских театрах
Фото: Global Look Press
Эти шесть продуктов помогают укрепить память

Коллеги "шпиона ЦРУ" в аппарате Ушакова сообщили о его чрезмерном любопытстве

Политика
10:19, 11 сентября 2019

Близкий к спецслужбам источник «Ведомостей» заявил, что предполагаемый шпион США имел доступ к «чувствительной» информации.

Напомним, накануне, 9 сентября, телеканал CNN сообщил, что США якобы в 2017 году в срочном порядке эвакуировали из России ценного информатора, который был источником наивысшего уровня, работавшим в правительстве РФ. Российские СМИ, в свою очередь, предположили, что речь идет об экс-сотруднике управления делами президента Олеге Смоленкове, который внезапно покинул Россию именно в указанное время. Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил информацию о работе Смоленкова в администрации президента, однако заявил, что тот не имел доступа к секретной информации.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российским спецслужбам, в последние пять лет до своего отъезда из России Олег Смоленков работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова. По словам собеседника газеты, эта должность действительно не давала Смоленкову доступ к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами он мог узнавать «чувствительную» информацию, интересную спецслужбам США.

При этом сами коллеги предполагаемого шпиона ЦРУ замечали за ним проявление «чрезмерного любопытства», которое не было похоже на простой интерес, но поскольку они знали Смоленкова не первый год, то в доверительных разговорах могли быть достаточно откровенны.

Информации о вмешательстве России в выборы в США, о чем сообщала ранее The New York Times, у Смоленкова не было, но для ЦРУ он был ценен как сотрудничающий с этой спецслужбой чиновник администрации президента России, который говорит «то, что они так жаждут услышать», считает один из источников «Ведомостей».

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

"Ъ": Киев приостановил процесс расторжения договоров с Москвой при Зеленском

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Коллеги "шпиона ЦРУ" в аппарате Ушакова сообщили о его чрезмерном любопытстве

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Политика

"Общество нового типа": Госдума готовит россиянам атаку клонов?

Читать далее >

Политика
Олег Сенцов – украинцам: В России есть наши настоящие братья
"Ъ": Киев приостановил процесс расторжения договоров с Москвой при Зеленском
Коллеги "шпиона ЦРУ" в аппарате Ушакова сообщили о его чрезмерном любопытстве
МИД РФ предостерег европейские страны от размещения американских ракет
Общество
Обратный путь из "черного списка" обнальщиков и для плат по СБП: юридический обзор
Судья признала "несостоятельным" обвинение по делу "Седьмой студии"
Солнечную погоду, +24 градуса и высокое давление обещают москвичам 11 сентября
Детский омбудсмен считает, что амнистия для несовершеннолетних полезней колонии
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Выборы в России ценны именно как соцопрос, который сейчас показывает крайнюю усталость от этой власти, всеобщее к ней недоверие, местами отвращение

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Виктор Медведчук участия в обмене не принимал. Это значит, что его эксклюзивной роли в украино-российских отношениях больше не существует

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если говорить о реальной борьбе с бедностью, то начинать надо с отмены налоговых преференций для корпораций и с сокращения рабочей недели


Культура и ТВ
Ивлеева и Бедняков объединятся в новом сезоне "Орла и решки"
"Одесса" по-московски: драматургия с перчинкой в новом фильме Тодоровского
Навальный наколол публику
Граф Певцов и Сталин. У Захарова в "Ленкоме" вырастают свои тираны?
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена усыновить еще одного ребенка из бедного региона
После "пьяного" концерта Билана в Самаре призвали изменить контракты с певцами
Анна Михалкова получила звание заслуженной артистки России
Ольга Казаченко бросила сына ради отпуска с сыном Джигарханяна

Здоровье
Пациенты с раком не разбираются в результатах геномных тестов
В Кирове судят гематолога за смерть российского пациента в Израиле
В Удмуртии оправдали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности
Установлено, почему пациенты с меланомой не поддаются иммунотерапии
Туризм
Сибирская Аргентина: путешествие через Алтай от гор до Барнаула
Альпиниста из России не пустили на Монблан с ребенком
В порт Владивостока зашел круизный лайнер с пятью тысячами туристов на борту
Во Вьетнаме утонул 46-летний россиянин
Авто
Фестивали ретро-авто и "велоледи" в Сокольниках: фоторепортаж
В Оренбуржье найдена мертвой женщина, подозреваемая в убийстве дочери
Эксперты прогнозируют повышение цен на авторынке из-за увеличения утильсбора
В связи с велофестивалем в Москве на выходных перекроют некоторые дороги
Недвижимость
Эксперты: Недвижимость в Новой Москве продолжит конкурировать со "старыми районами"
На территории московских парков могут разрешить капитальное строительство
"Квадрат" в попавших под реновацию домах в Москве с мая подорожал на 10%
Главные претензии россиян к своему жилью – качество ремонта и воды
Читайте также
Свежий номер

«Москва-Сити»
Попавшие в Сити. Кто из "випов" переезжает в столичные небоскребы
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Фото: Андрей Струнин
Мальчики-закладчики. Как несовершенно­летних вербуют в наркокурьеры
Здание Госдумы // фото: Global Look Press
Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"
Корреспондент «Собеседника» не рискнула вдохнуть «лошарик», и для фото использовался шарик с гелием // фото: Александр Шпаковский
"Шарики-кумарики". Что стоит за продажей веселящего газа в России
Элла Памфилова:
Суетиться и улавливать чьи-то флюиды – это не про меня
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Меня не зовут ни в оппозицию, ни в позицию
Иван и Оксана Охлобыстины с детьми // фото: Global Look Press
Иван Охлобыстин:
Покончив с либералами, они примутся за своих
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда


Стоп-кадр: Павел Матюшин / YouTube
Под плитами. Как из памятника героям ВОВ в Чите сделали стройматериалы
Дмитрий Певцов // фото: Global Look Press
Граф Певцов и Сталин. У Захарова в "Ленкоме" вырастают свои тираны?
Венера Махмудова
Сын попал под кривосудие. Письмо матери
Кокорин и Мамаев // фото: Global Look Press
Кокорин и Мамаев вернутся на поле с чистой совестью?
Юрий Дудь в фильме «Беслан. Помни» // стоп-кадр: вДудь / YouTube
Соловьев против Дудя: всё из-за одного вопроса

Фото: Global Look Press
"Общество нового типа": Госдума готовит россиянам атаку клонов?
Олег Навальный
Навальный наколол публику
Фото: Global Look Press
В Тюмени для сотрудников скорой помощи организовали курсы по самообороне
Стоп-кадр: Шаман Габышев Александр / YouTube
Битва шаманов: противники и сторонники Путина сошлись в Улан-Удэ
Саша Спилберг
Дети хайпа. Спилберг по-нашему
^