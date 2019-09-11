Член УИК в Москве потребовал отменить итоги выборов из-за клипа Тимати

Член УИК с правом решающего голоса Пресненского района Михаил Блинов призвал проверить причастность мэрии к клипу Тимати.

Как передает «Дождь», в распоряжении телеканала появился текст жалобы, направленной Блиновым в Центризбирком, где говорится, что в клипе на песню «Москва», который вышел в «день тишины» 7 сентября, рэперы Тимати и Гуф «расхвалили» работу мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам члена УИК, это является незаконной агитацией и ставит под сомнение итоги выборов.

«Я считаю, что данный клип был создан и опубликован по заказу мэрии Москвы, постольку ровно год назад была аналогичная ситуация перед мэрскими выборами в городе Москва. И поэтому нельзя отрицать тот факт, что публикация данного клипа в день, предшествующий дню выборов, является незаконной агитацией, нарушающей федеральное и региональное законодательство», — говорится в жалобе Блинова.

В связи с этим он требует от ЦИК направить в московскую прокуратуру обращение с просьбой проверить клип на незаконную агитацию, а также провести перевыборы в округах, где победили поддержанные Собянином кандидаты, либо отменить все результаты голосования.

Кроме того, Блинов заявляет о необходимости проведения независимого расследования на предмет причастности властей Москвы к созданию клипа.

Напомним, клип Тимати и Гуфа о Москве за первые дня своего существования собрал рекордный для русскоязычного YouTube миллион дизлайков. Позднее Гуф выступил с извинениями перед москвичами и заявил, что его «подставили», не раскрыв настоящее назначение песни. Тимати же объявил о решении удалить клип из-за большого числа негатичных отзывов.