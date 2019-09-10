В ГД проверят слова Жириновского о работе Навального и Соболь на Запад

Вячеслав Володин поручил комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ проверить Алексея Навального и Любовь Соболь.

Как передает «Интерфакс», такое решение спикер Госдумы принял в связи с соответствующим обращением со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который на заседании нижней палаты российского парламента заявил, что эти политики работают на иностранные государства.

По словам Жириновского, Навального завербовали еще в Йельском университете. При этом Любовь Соболь в своей речи лидер ЛДПР назвал просто «Любой».

«Люба, пускай с этой Любой разберется комиссия», — объявил Вячеслав Володин после выступления своего коллеги.

Кроме того, агентство подчеркивает, что 10 сентября депутаты официально учредили комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ, повысив ее статус.

Напомним, решение о создании рабочей группы по расследованию якобы имевшего места вмешательства иностранных государств во внутренние дела России было принято во время внеочередного собрания Совета депутатов в конце августа. Члены комиссии обещали изучить публикации российских СМИ, проводивших собственные расследования об организации и проведении июльских и августовских митингов в столице.