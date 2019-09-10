Синдеева заявила, что следователи интересовались у нее финансированием "Дождя"

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева рассказала, как прошел ее допрос в Следственном комитете.

Напомним, утром во вторник стало известно, что Наталью Синдееву вызвали на допрос в СК. При этом под присланной гендиректору «Дождя» повесткой значилась подпись старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР РФ Рустама Габдулина, который с августа руководит расследованием так называемого «московского дела» о массовых беспорядках в Москве.

Как сообщается на странице Синдеевой в Facebook, допрос касался освещения телеканалом несанкционированной акции протеста 27 июля. Кроме того, по словам журналистки, следователи интересовались у нее источниками финансирования «Дождя».

Агентству «Интерфакс» она рассказала также, что допрос был «корректным и вежливым», и все «вопросы были уместны». По словам Синдеевой, в «московском деле», в рамках которого ее вызывали в СК, она значится как свидетель.

При этом других подробностей допроса основатель телеканала не раскрыла, сославшись на подписку о неразглашении.