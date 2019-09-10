NYT: "самый ценный" шпион США добывал в РФ данные о вмешательстве в выборы

Американская газета The New York Times (NYT) рассказала подробности работы эвакуированного из России агента США.

Напомним, 9 сентября телеканал CNN рассказал, что США якобы еще в 2017 году в срочном порядке эвакуировали из России ценного информатора, который был источником наивысшего уровня, работавшим в правительстве РФ. Позднее российские СМИ и Telegram-каналы предположили, что американским агентом мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, который в указанное CNN время вместе с семьей внезапно покинул Москву и исчез.

Как передает The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники и не указывая имя информатора, которого американские спецслужбы, согласно данным CNN, называли «самым ценным» в России, сообщает, что осведомитель США не входил в число приближенных президента Владимира Путина, но «регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений». Предоставляемые им данные были настолько «деликатными», что возглавлявший ЦРУ в то время Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме.

Кроме того, подчеркивается, что именно этот агент помог Вашинготону в расследовании вмешательства в американские президентские выборы в 2016 году. Однако после того, как эта информация разошлась в СМИ, информатору потребовалась срочная эвакуация из России из-за опасности его раскрытия. По данным NYT, Вашингтон до сих пор опасается за жизнь своего осведомителя, поскольку «известно, что русские превращают жизнь иностранных шпионов в кошмар, устанавливают за ними слежку, а могут и избить».