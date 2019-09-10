На акции протеста в Улан‑Удэ начались столкновения с полицией и задержания

В центре Улан‑Удэ на стихийном митинге начались столкновения протестующих с полицией и жесткие задержания.

По данным пресс-службы МВД по Республике Бурятия, задержаны двое участников акции. «Сотрудниками полиции и Росгвардии задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов в Улан-Удэ», – говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на первого секретаря райкома КПРФ Улан-Удэ Нину Хандарову, силовики задержали одного из организаторов акции Дмитрия Баирова, депутата Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баира Цыренова, а также их знакомых. По словам очевидцев, в столкновениях принимают участие люди в масках и с топориками.

Акция на площади Советов началась 9 сентября. Изначально митингующие выступали за освобождение задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, идущего «изгонять Путина». Речь идет о водителе Игоре Коношанове и Петре Дондукове, ранее возглавлявшем штаб Алексея Навального в Улан-Удэ. Позже на митинге начали звучать требования об отмене результатов выборов мэра, на которых при поддержке губернатора-единоросса победил Игорь Шутенков, опередив сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева.