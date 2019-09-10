Гендиректор "Дождя" заявила о вызове к следователю по особо важным делам

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что ей пришла повестка явиться в Следственный комитет.

Об этом со ссылкой на Facebook Синдеевой пишет портал «Открытые медиа».

«Повестка — не фейк. В 10:00 иду на допрос», — написала гендиректор «Дождя» утром во вторник, 10 сентября.

Ранее она сообщала, что получила повестку на свою электронную почту с адреса komitet.sledstvennyy@inbox.ru. При этом под документом значилась подпись старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР РФ Рустама Габдулина, который, по информации издания, с августа руководит расследованием так называемого «московского дела» о массовых беспорядках в Москве.