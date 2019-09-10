Финляндию попросили усовершенствовать борьбу с дискриминацией русских в стране

Европейская комиссия против расизма и нетерпимости опубликовала доклад, в котором призывает власти Финляндии усовершенствовать меры борьбы с дискриминацией в отношении русскоязычного населения, сообщает РАПСИ.

Коллегиальный орган СЕ ознакомился с документами общественных организаций, занимающихся защитой прав русскоязычного населения. Был сделан вывод о том, что за последние годы снизилось количество случаев дискриминации при оказании медицинских и социальных услуг, но наблюдается рост беспокойства в связи с негативным отношением некоторых СМИ и госучреждений к русским мигрантам после присоединения Крыма к России.

Также докладчики сообщили, что подозрения в связях правозащитников с Россией влияют на финансирование организаций и «подрывают существующие хорошие отношения».

Финляндии посоветовали в ближайшее время принять поправки в действующее законодательство, которые позволили бы решать вопросы с дискриминацией при приеме на работу по любым признакам, а не только в связи с половой принадлежностью и гендерной идентичностью, как это установлено законом сейчас.

Ранее комиссия Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии сообщила о намерении пожаловаться в Совет Европы на закрытие русскоязычных школ в Прибалтике.