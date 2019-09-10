Азербайджанского оппозиционера Эльвина Исаева не будут выдворять из России

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение районного суда о выдворении азербайджанского оппозиционного блогера Эльвина Исаева, сообщает «Медиазона». Также суд постановил выпустить гражданина из Центра временного содержания мигрантов, подлежащих выдворению из страны.

31 августа Эльвина Исаева лишили российского паспорта и признали его гражданство недействительным. Задержали мужчину 26 августа в сопровождении 20 сотрудников полиции. Также ему вменяли нарушение иностранцем правил проживания в России и поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан, откуда должны были отправить в Баку.

Блогера отпустят 11 сентября утром, сообщает «Фонтанка». Также адвокаты Исаева сообщают, что жалоба по его делу будет направлена в Европейский суд по правам человека.