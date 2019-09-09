В Петербурге пытаются фальсифицировать выборы на участках, где победило “Яблоко”

Избирательные комиссии муниципальных образований в Петербурге отказываются подводить итоги выборов на участках, где одержали победу кандидаты от «Яблока», сообщается в пресс-релизе партии.

«Где мы или выигрываем, или получаем много мандатов, ИКМО отказываются вводить окончательные данные в ГАС "Выборы", предлагая нашим кандидатам и членам комиссий приехать к 16:00. Понятно, что к этому времени могут быть совсем другие данные. УИКи бросили документы и разбежались неведомо куда. Явно будут пытаться подменять бюллетени или имитировать "пересчет"», — сообщает руководитель фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский.

В частности, по его словам, речь идет о ситуации на участках в Центральном районе, где партия получает до 80% мандатов. Также отмечается, что на УИКах в округах Комендантский аэродром и Адмиралтейский при подсчете оглашаются одни цифры, а записываются другие. В муниципальном образовании Мурино рядом с Петербургом кандидаты от «Яблока» получили по данным подсчета 13 из 15 мандатов, но председатели ТИКа отказываются подводить итоги выборов.

Всего «Яблоком» было выдвинуто 480 кандидатов на 180 округах на выборах в Петербурге.