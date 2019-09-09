В Пермском крае депутатом гордумы стал актер из "Реальных пацанов"

Бизнесмен и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян стал депутатом городской думы Осинского района в Пермском крае.

«Честно говоря, никаких конкретных планов пока нет. Посмотрю, разберусь, что это такое, какие полномочия, возможности у меня есть, и потом уже начну выстраивать отношения с коллегами», — заявил Бежанян в комментарии Ura.ru.

Актер сообщил, что предвыборная гонка была для него не очень напряжной: присутствовала поддержка от жителей, а конкуренты были сдержанными.

Отмечается, что ранее актер был приговорен судом города Оса к штрафу в размере 100 тысяч рублей за причинение ущерба бюджету города, но позже он оспорил это решение и потребовал у муниципалитета миллиард рублей за незаконное уголовное преследование. Однако отсудить ему удалось лишь 100 тысяч рублей.