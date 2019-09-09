"Ъ": поддержанный Путиным в округе "справедливоросс" не прошел в Мосгордуму

«Коммерсантъ» выяснил, что Владимир Путин голосовал на выборах в Мосгордуму за кандидата от «Справедливой России».

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент России Владимир Путин, вероятнее всего, отдал свой голос на прошедших 8 сентября выборах в Мосгордуму не за предложенного Алексеем Навальным в рамках программы «Умного голосования» кандидата от КПРФ Николая Губенко, а за «справедливоросса» Александра Романовича.

«Коммерсантъ» подтверждает эти сведения, подчеркивая, что Романович проиграл на выборах, уступив Губенко с разницей в более чем 41% голосов.

При этом во время самого голосования глава государства заявил, что лично не знаком с кандидатом, которому он отдал предпочтение, но выразил надежду, что это «хороший, порядочный человек».