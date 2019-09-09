Песков заявил, что партия власти доказала свое лидерство на прошедших выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие в России 8 сентября выборы.

Как передает «Интерфакс», в Кремле расценили результаты голосования россиян как доказательство политического лидерства «Единой России».

«Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи и так далее — это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что сами выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере.

Напомним, кандидаты от партии власти действительно одержали победу во многих российских регионах. В Мосгордуме свои места по итогам выборов получили 25 кандидатов, поддержанных «Единой Россией». Глава ЦИК Элла Памфилова ранее назвала эти результаты «достойными».