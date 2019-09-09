Памфилова назвала "достойным" итог выборов с 25 единороссами в Мосгордуме

Глава ЦИК напомнила избирателям, что 25 из 45 кандидатов, прошедших в Мосгордуму, были поддержаны «Единой Россией».

Ранее Sobesednik.ru писал, что по итогам прошедших в Москве выборов кандидаты, представлявшие системную оппозицию, получили 20 мест столичном парламенте.

Как передает агентство городских новостей «Москва», председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя результаты голосования жителей столицы, назвала итоги выборов «достойными» и напомнила, что 25 из 45 кандидатов, прошедших в Мосгордуму, были поддержаны правящей партией.

«Мы полагаем, что 25 мест получили самовыдвиженцы — те, кого поддерживала "Единая Россия". КПРФ получили 13 мест. "Яблоко" — четыре места. "Справедливая Россия" — три места. Было очень много критики, но результат выборов в Мосгордуму налицо и он вполне достойный», — заявила Памфилова.

Напомним, накануне, 8 сентября, глава ЦИК пообещала создать по итогам единого дня голосования «доску антипочета», где будет представлена информация о распространителях недостоверной информации о процессах проведения выборов.