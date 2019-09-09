На выборах в субъектах побеждают все врио и действующие губернаторы

Врио глав регионов, действующие губернаторы и единороссы побеждают на региональных выборах в России.

Так, среди временно исполняющих обязанности глав регионов на выборах в субъектах одерживают победу: самовыдвиженцы Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Игорь Артамонов в Липецкой области, Вадим Шумков в Курганской области и Роман Старовойт в Курской области.

Кроме того, на выборах побеждают трое действующих глав регионов: Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае. Все они являются кандидатами от «Единой России».

Выдвиженцы-единороссы побеждают также на выборах в Оренбургской (Денис Паслер) и Мурманской (Андрей Чибис) областях, в Башкортостане (Радий Хабиров), Алтайском крае (Олег Хорохордин) и Калмыкии (Бату Хасиков).

Напомним, ранее стало известно, что по предварительным результатам подсчета голосов порядка 20 оппозиционных кандидатов получают места в Мосгордуме. При этом лидер столичных единороссов Андрей Метельский не смог набрать достаточного количества голосов избирателей.