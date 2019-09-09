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[11:27]Группу Pussy Riot задержали в Москве при попытке прогулки с радужным флагом
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07 сентября, суббота

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[16:18]Выходца из Средней Азии задержали по подозрению в нападении на Памфилову
[16:09]Во Вьетнаме утонул 46-летний россиянин
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[10:43]Роскомнадзор напомнил Google, Facebook и Instagram о "дне тишины"
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06 сентября, пятница

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[18:12]При пожаре в квартире на юге Москвы погибли два человека
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На выборах в субъектах побеждают все врио и действующие губернаторы

Политика
08:34, 09 сентября 2019

Врио глав регионов, действующие губернаторы и единороссы побеждают на региональных выборах в России.

Так, среди временно исполняющих обязанности глав регионов на выборах в субъектах одерживают победу: самовыдвиженцы Александр Беглов в Санкт-Петербурге, Игорь Бабушкин в Астраханской области, Валерий Лимаренко в Сахалинской области, Алексей Текслер в Челябинской области, Александр Осипов в Забайкальском крае, Игорь Артамонов в Липецкой области, Вадим Шумков в Курганской области и Роман Старовойт в Курской области.

Кроме того, на выборах побеждают трое действующих глав регионов: Андрей Бочаров в Волгоградской области, Олег Кувшинников в Вологодской области и Владимир Владимиров в Ставропольском крае. Все они являются кандидатами от «Единой России».

Выдвиженцы-единороссы побеждают также на выборах в Оренбургской (Денис Паслер) и Мурманской (Андрей Чибис) областях, в Башкортостане (Радий Хабиров), Алтайском крае (Олег Хорохордин) и Калмыкии (Бату Хасиков).

Напомним, ранее стало известно, что по предварительным результатам подсчета голосов порядка 20 оппозиционных кандидатов получают места в Мосгордуме. При этом лидер столичных единороссов Андрей Метельский не смог набрать достаточного количества голосов избирателей.

 

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