Медведев предложил членам ЕР отказаться от роли самовыдвиженцев на выборах

Дмитрий Медведев призвал решить, стоит ли кандидатам от «Единой России» идти на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Премьер-министр РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал задуматься над тем, есть ли смысл в дальнейшем представителям партии баллотироваться самовыдвиженцами. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы смотрим, как развиваются события. Сейчас очень много на эту тему разговоров – так называемые самовыдвиженцы, хорошо это, не очень хорошо. Кто-то шел как представитель "Единой России", а кто-то как самовыдвиженец, поддержанный "Единой Россией". Надо это все, конечно, взвесить», – заявил Медведев на встрече с представителями регионального отделения партии в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что россияне, которые ни при каких условиях не проголосуют за партию, за такого самовыдвиженца «все равно не проголосуют».

Говоря о прошедших выборах, Медведев отметил, что партия достигла хорошего результата, который свидетельствует о доверии граждан. Медведев указал на то, что «Единая Россия», по последним данным, набрала на муниципальных выборах 85%. «Это очень хороший результат. Это, в целом, улучшение той картинки, которую мы имели несколько лет назад», – констатировал лидер партии.