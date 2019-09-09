"Партия перемен" подала заявки на две акции в поддержку политзаключенных

Член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева подала заявки на проведение акций 21 и 22 сентября.

Как пишет «Новая газета» со ссылкой на опубликованные в соцсетях копии уведомлений, 21 сентября планируется провести митинг на проспекте академика Сахарова. На следующий день заявлено шествие от Новопушкинского сквера до проспекта Сахарова.

Обе акции – «за прекращение уголовных и административных преследований, освобождение политических узников и обеспечение свободы и безопасности мирных собраний».

Ранее все заявки Эльвиры Вихаревой были отклонены столичной мэрией. В частности, власти отказались согласовать запланированный на 14 сентября митинг на проспекте Сахарова в связи с проведением «социально значимых мероприятий».