Явка на онлайн-голосование в Москве составила 40% к 10 утра

К 10 утра 8 сентября явка на онлайн-голосование в Москве составила 40%, передает «Российская газета». Сообщается, что показатель растет на 5% каждые 15 минут.

Эксперимент с цифровым голосованием проводится на трех участках в Москве. В общей сложности на них зарегистрировано 11 тысяч онлайн-избирателей.

Напомним, 8 сентября в России проходят местные и региональные выборы в 85 субъектах. В Москве в том числе проходят выборы в Мосгордуму. Участие в голосовании уже принял президент Владимир Путин. После внесения бюллетеня в урну на избирательном участке в РАН он не стал называть журналистам имя кандидата, за которого проголосовал. Он заявил, что не знает этого политика лично, но надеется, что это «хороший, порядочный человек».