В Украине раскрыли подробности о делах выданных России заключенных

Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал на своей странице в Facebook список 13 из 35 российских граждан, которые были переданы России вчера в результате обмена заключенными между странами, сообщают «РИА Новости».

Среди помилованных Зеленским значатся три россиянина, которые участвовали в боевых действиях на стороне самопровозглашенной ДНР. Также двоим мужчинам инкриминировали дезертирство и госизмену за то, что они получили российское гражданство после проведения референдума в Крыму и вступили в ряды российской армии.

Двое контрактников из России были задержаны на границе с Херсонской областью. Юлию Просолову обвинили в совершении теракта на территории Мариуполя по заданию ДНР. Еще шесть людей получили обвинения в связи с передачей секретной информации спецслужбам России и ДНР.

Обмен заключенными между Россией и Украиной произошел вчера. В том числе Россия выдала Украине режиссера Олега Сенцова и украинских моряков.