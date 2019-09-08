В Туве напали на автобус наблюдателей, в Петербурге члена УИК облили зеленкой

Неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы депутатов республиканского парламента из Красноярского края в Туву, передает «Интерфакс» со ссылкой на движение в защиту прав избирателей «Голос».

Отмечается, что люди не пострадали, но у автобуса пробиты колеса. Региональное управление МВД по Республике Тува организует проверку по этому инциденту.

Также утром на сайте «Голоса» сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные подкараулили члена комиссии с правом совещательного голоса в УИКе №1614 УИКа по Петроградскому району Анну Шлейникову и пытались договориться, чтобы она «не мешала работе на избирательном участке». После того, как договориться не удалось, злоумышленники облили Шлейникову зеленкой.

Кроме того, зафиксированы правонарушения на выборах в Горно-Алтайске, Находке, Орловской и Тюменской областях. В Пензе на въезде в город задержаны наблюдатели от штаба Навального.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Выборы пройдут в 85 субъектах страны.