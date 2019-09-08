Россия с 1 октября снизит цены на газ для Молдавии

7 сентября в Москве состоялась встреча президентов Молдавии и РФ Игорь Додона и Владимира Путина, сообщает ТАСС.

В ходе встречи политики договорились о снижении цен на газ при поставке природного ресурса в республику. Соглашение вступит в силу с 1 октября. Поставщиком газа в Молдавию является «Газпром».

Игорь Додон отметил, что предыдущее правительство оставило за собой в наследство такую экономическую ситуацию в сфере закупки газа, которая могла бы привести к резкому скачку цен. Также в правительстве Молдавии выразили обеспокоенность в связи с возможным прекращением поставок газа через Украину.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что Россия могла бы продавать газ «братскому» народу по более приемлемым ценам.