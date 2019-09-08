Памфилова создаст “доску антипочета” дезинформаторов на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала создать по итогам единого дня голосования «доску антипочета», где будет представлена информация о распространителях недостоверной информации о процессах проведения выборов, передают «РИА Новости».

«Всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, – на доску почета, будем благодарить», — заявила глава ЦИК, на которую на днях человек в маске совершил нападание.

Ранее сообщалось, что неизвестные совершили обстрел автобуса с журналистами и наблюдателями по дороге из Красноярского края в Республику Тува, но региональное управление МВД по Туве опровергло эту информацию, передает «Лента».

«Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы», — заявили в силовом ведомстве. Также в МВД утверждают, что находившиеся в автобусе граждане не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей на выборах.