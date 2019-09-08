Махмуд-Али Калиматов стал главой Ингушетии

Махмуд-Али Калиматов принес присягу и вступил в должность руководителя Ингушетии, сообщают «РИА Новости».

Голосование среди депутатов народного собрания в Ингушетии прошло 8 сентября. По закону политики выбирают главу республики из списка, предоставленного президентом РФ. Вместе с Калиматовым на эту должность претендовали депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов.

Махмуд-Али Калиматов находился в должности исполняющего обязанности руководителя региона с июня этого года, когда в отставку ушел Юнус-Бек Евкуров.