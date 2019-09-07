Троих сотрудников петербургского штаба Навального забрали в ОВД после обыска

Люди в масках пришли в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге в поисках поддельных бюллетеней.

Об этом со ссылкой на Twitter директора ФБК Ивана Жданова сообщает «Новая газета».

По его словам, в штаб, где на тот момент шла выдача направлений, явились силовики в масках, которые отказались впустить внутрь координатора и юриста штаба.

«Полицейские сообщили, что им поступил вызов с сообщением о том, что у нас тут в офисе лежат поддельные бюллетени для вбросов», — рассказала Znak.com замкоординатора Ольга Гусева.

Кроме того, команда Навального связывает обыск с проектом «Умное голосование», который содержит рекомендации избирателям по кандидатам, за которых следует отдать голос на выборах 8 сентября.

В настоящее время трое сотрудников штаба Навального доставлены в отдел полиции для опроса. Также полицейские увезли в ОВД стоявших на улице неизвестных молодых людей и человека в маске.

Напомним 5 сентября обыски прошли в московском штабе Навального, а также в студии YouTube-канала политика и в офисе ФБК.