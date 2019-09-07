Автобусы, в которых могут находиться украинские моряки, прибыли во Внуково

Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово», предположительно, к пункту обмена.

Об этом сообщил их адвокат Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», — рассказал он.

Как пишет «Интерфакс», два больших автобуса туристического класса в сопровождении полиции и спецслужб на большой скорости проследовали по Киевскому шоссе из центра Москвы и заехали на территорию правительственного терминала «Внуково-2».

Между тем «РИА Новости» сообщает, что руководитель украинского отделения агентства Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.

Напомним, на этой неделе стало известно, что процедура обмена заключенными между Россией и Украиной может состояться 7 сентября.