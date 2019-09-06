Лукашенко попросил у России продавать газ по приемлемым ценам

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о «повороте на Запад» во внешней политике страны, заявил, что его политика остается многовекторной, а отношения с Россией «братскими». Но при этом он просит Россию как старшего брата «не гнобить и не наклонять» Беларусь.

Лукашенко пожаловался, что Беларуси приходится торговаться с Россией за цены на газ при том, что страна потерпела катастрофу на Чернобыльской АЭС. «Треть населения до сих пор древесину не может использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги — миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали», — приводит цитату президента агентство «БелТА».

В противном случае Александр Лукашенко грозится обратиться к рынку других государств.

Накануне государственный секретарь Совета безопасности республики Станислав Зась заявил, что сотрудничество Беларуси с НАТО не повредит международным отношениям с Россией, передавал «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко закрыл границу с Украиной из-за оружейного трафика. Также белорусский президент отказался посетить Польшу 1 сентября в день годовщины начала Второй мировой войны, но в МИДе Беларуси заявили, что это не связано с «бойкотом» Путина со стороны Польши.