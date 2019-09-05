Глава ЦИК подозревает оппозиционеров в намеренных ошибках при сборе подписей

Глава ЦИК Элла Памфилова подозревает оппозиционеров в том, что они допустили намеренные ошибки при сборе подписей.

«Судя по тем грубым ошибкам, которые допустили наши видные оппозиционеры, мне трудно представить, что люди с юридическим образованием, имея в ряде случаев самоуверенных представителей, могли их допустить нечаянно», – заявила Памфилова в интервью изданию «Коммерсантъ». По ее словам, многие из участников акций за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму «не знали даже фамилий своих кандидатов».

Отвечая на вопрос, увеличился ли интерес избирателей к Мосгордуме, Памфилова заявила, что конкуренция на предстоящих выборах довольно высокая. «Жаль, когда явка повышается не по сути выборов, а в связи со скандалами», – отметила она вместе с тем.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Элла Памфилова не увидела нарушений законодательства в предложенном Алексеем Навальным «Умном голосовании».