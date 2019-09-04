СМИ: в Туркмении задерживают выдачу документов переселяющимся в Россию

Власти Туркменистана задерживают выдачу документов своим гражданам, которые планируют воспользоваться программой переселения в Россию, сообщает «Радио Свобода». Иногда необходимые документы якобы просто не выдаются требователю.

Речь идет о программе переселения соотечественников в российские регионы, которой ранее пользовались в основном русскоговорящие граждане, но теперь используют и другие граждане с целью покинуть страну.

За последние десять лет из Туркмении выехали почти 1,9 миллиона человек. В основном люди уезжают в Турцю или Россию.

Сейчас в стране отмечается дефицит топлива и продуктов, а также прекращено введенное в 90-х годах бесплатное распределение воды, электричества и газа. Страна находится в глубоком экономическом кризисе, притом что Туркменистан является четвертым в числе лидеров среди стран-обладателей природных запасов газа.

Ранее в СМИ активно обсуждали пропажу президента Туркменистана, который долгое время не появлялся перед публикой. В результате за распускание слухов о смерти президента были задержаны трое человек.