Песков отказался подтвердить слухи об обмене между Москвой и Киевом 7 сентября

Дипломатические источники рассказали, что обмен заключенными между Россией и Украиной может завершиться 7 сентября.

Как передает «Интерфакс», несколько знакомых с ситуацией источника агентства рассказали о завершении процедуры обмена заключенными между Москвой и Киевом до конца недели.

«Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата — 7 сентября», — сказал один из собеседников «Интерфакса».

При этом второй источник добавил, что договоренности о дате проведения данной процедуры пока носят лишь предварительный характер, а более точные сведения на этот счет будут известны позднее.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», — прокомментировал эти слухи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщал, что обмен заключенными между Москвой и Киевом затягивается из-за спора вокруг юридического статуса задержанных в Керченском проливе украинских моряков.