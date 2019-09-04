Кличко отказался покидать пост главы администрации Киева без решения жителей

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение кабмина Украины о его отставке из администрации является шагом к двоевластию.

Ранее СМИ сообщили, что украинское правительство одобрило просьбу Офиса президента Владимира Зеленского внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, однако оставило его в должности номинального главы столицы.

Как передает «Интерфакс», сам Кличко назвал такой шаг со стороны кабмина неконституционным и противоречащим законодательству о местном самоуправлении. По его словам, «такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть».

«Правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице было введено двоевластие. А по сути — прямое президентское правление», — заявил он, добавив, что принять решение о его отставке могут только сами киевляне.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение Виталия Кличко из-за подозрения в земельных махинациях.