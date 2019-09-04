ГД хочет лишить Deutsche Welle аккредитации из-за отказа ответить на обвинения

Глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ пообещал найти рычаги давления на Deutsche Welle.

Напомним, ранее представители немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна») отказались прийти в Госдуму РФ на заседание комиссии по расследованию якобы имевшего место вмешательства во внутренние дела страны, сославшись на подконтрольность немецким надзорным органам.

Как передает «Интерфакс», в связи с этим в Госдуме заявили о намерении лишить компанию аккредитации для работы в России.

«Есть и другие рычаги, мы обратимся в орган, выдавший аккредитацию, чтобы они приостановили или лишили вообще полностью [аккредитации] отдельных корреспондентов. Мы же хотим просто узнать, собираются ли они [Deutsche Welle] дальше работать в нашей стране и будут ли они работать в правовом поле», — сказал глава думской комиссии Василий Пискарев, добавив, что видит в материалах Deutsche Welle агитацию к участию в несогласованной акции.

Он также удивился заявлению компании о ее неподотчетности российским надзорным органам и напомнил, что любую организацию имеют право проверять органы той страны, на территории которой она работает.