Deutsche Welle отказалось помочь ГД с поиском "руки Запада" в митингах

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в расследовании вмешательства во внутренние дела РФ.

Об этом сообщается в опубликованном нижней палатой российского парламента письме главы администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнеса Хоффмана председателю возглавившей расследование комиссии ГД Василию Пискареву.

Свою позицию представители компании объяснили тем, что Deutsche Welle не имеет «правовой возможности» участвовать в заседании комиссии, поскольку компания подконтрольна немецким надзорным органам.

В письме Хоффман также приглашает Пискарева посетить Германию для обсуждения данного вопроса.

Напомним, решение о создании рабочей группы по расследованию якобы имевшего места вмешательства иностранных государств во внутренние дела России было принято во время внеочередного собрания Совета депутатов в конце августа. Тогда депутаты взяли во внимание 25 иностранных СМИ, которые освещали проходившие в Москве с середины июля протестные акции.