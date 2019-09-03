Суды Украины отказались арестовывать имущество Виктора Ющенко

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу прокуратуры на отказ Печерского суда арестовать имущество Виктора Ющенко.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского суда Киева от 9 июля, отказавшегося наложить арест на имущество третьего президента Украины в рамках дела о пособничестве другому экс-лидеру страны Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Накануне, 2 сентября, апелляционный суд Киева подтвердил решение нижестоящей инстанции.

Виктор Ющенко на своей странице в Facebook написал, что Генпрокуратура подала еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции об аресте его имущества, в удовлетворении которого также было отказано. Жалобу надзорного ведомства на это решение апелляционный суд рассмотрит в конце сентября.

Ющенко, возглавлявшего Украину с 2005 по 2010 год, подозревают в завладении комплексом зданий резиденции «Межигорье», домом в селе Новые Петровцы в Киевской области, а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн (более 1,4 млрд рублей). Сам экс-президент отвергает эти обвинения и считает дело политически мотивированным.