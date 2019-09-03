Размер штрафов Любови Соболь за организацию митингов вырос до 1,2 млн рублей

Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста ФБК Любовь Соболь за призывы к участию в митинге 31 августа на YouTube, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Татьяну Сустину.

Это уже четвертый штраф Любови Соболь за всю кампанию перед выборами в Мосгордуму. Общая сумма ее штрафов составляет 1,2 миллиона рублей.

В ночь со 2 на 3 сентября были задержаны и доставлены в ОВД Любовь Соболь, сотрудник ФБК Николай Ляскин и журналист Илья Азар. На них были составлены протоколы о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия в связи с протестным шествием 31 августа.