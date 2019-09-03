Рада одобрила законопроект Зеленского об отмене депутатской неприкосновенности

373 депутата Верховной Рады Украины проголосовали за внесение поправки в статью 80 Конституцию Украины, лишающей депутатов неприкосновенности, об этом сообщило украинское агентство «УНИАН». Для принятия такого закона требуется 300 голосов.

В голосовании участвовали 404 депутата, зарегистрированные в сессионном зале, при этом не было ни одного голоса против. Воздержались трое, 28 депутатов не голосовали вовсе.

Соответствующую поправку внес Президент Украины Владимир Зеленский. Принятый закон лишает депутатов привилегии, согласно которой они «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы», однако сохраняет запрет на преследование народных избранников за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Отметим, что в Раде речь о необходимости таких поправок в главный закон страны шла уже не первый год, в 2017 году два законопроекта были направлены в Конституционный суд для получения заключений, а 20 сентября 2018 года народные избранники предыдущего созыва проголосовали против проекта постановления, касавшегося дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности и инициированного более чем 150 депутатами.